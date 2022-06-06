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6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Petrolün varil fiyatı rekor kırdı

06 Haziran 2022, Pazartesi 16:53
Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın fiyatlara yüzde ellinin üzerinde zam yapması petrolün varil fiyatının yeniden rekor kırmasına neden oldu.

Suudi Arabistan'ın temmuz ayına ilişkin ham petrol satışları için fiyatları 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltmesi gün içinde Brent petrolün varil fiyatının 121,95 dolar noktasını görmesine neden oldu. Daha sonra ise petrol piyasalarda günü 119,72 dolar seviyesinden tamamladı. 

Bugün saat 09.23 itibarıyla Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 120,99'u görmesinin ardından 119,53 dolardan alıcı buldu.

Düşük arz endişesi

Dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: petrol, varil, rekor
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