İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatı açıklandı. 365 gram sade pide 4 liradan, yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz’ın ortak açıklamasına göre geçen seneye göre pidenin gramajında değişiklik olurken, fiyatta da artış oldu. 365 gramlık sade pide 4 lira, yumurtalı ve susamlı pide 5 liradan satılacak. Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liradan satılıyordu. İstanbul - anka

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