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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Pide fiyatları belli oldu

30 Nisan 2019, Salı 13:12
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, "Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak." dedi.

Kocaeli ve Bursa'da da 300 gramlık pidenin 2,5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, "Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak." diye konuştu.

Fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmalar olmasa bugüne kadar ham maddemiz un ve diğer girdilerdeki artışlarla bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmeğe bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Enflasyonu baz aldığınızda çok makul. Ocak 2016''da ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken, bugün kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışı yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bakanlıkların çalışmaları olmasaydı bu oranı tutturmak mümkün olmazdı."

Ankara'da ekmek fiyatlarındaki artışa da değinen Balcı, "Diğer illerde 4-5 aydan beri uygulanan artış, Ankara'da geçen haftadan beri uygulanmaya başlandı. Gündemimizde ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmekte fiyat artışı söz konusu olmayacaktır. Ekmeğin kilogram fiyatının 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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Halk Ekmek Ramazan pidesi 1 liraya satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'in ekmeğine zam yapılmayacağını belirterek "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı aldı.

Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu ekmek ve çeşitlerine yönelik kapasite artırımının süreceği ve kısa bir süre içinde üretimin 910 bine çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

 

AA

Etiketler: pide
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