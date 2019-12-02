Promosyon sektörü saygı bekliyor

PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Milyonlarca liralık yatırımla oluşturulan tesislerimiz uzun süre hammadde temin edememiş, matbaalarımız kÂğıt toptancılarının baskısıyla ezilmiş, tesislerimiz âtıl kalmıştır. Promosyon sektöründe yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır” dedi.

Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Promosyon ve matbaa sektörleri büyük yatırım rakamları ve oluşturdukları yüksek istihdam imkânlarına rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektördür. Bugün sektörlerimizin yan sanayi ile birlikte oluşturduğu istihdam oranı yaklaşık 300 bin kişidir. Buna rağmen özel sektörde ve kamuda faaliyet alanlarımız adeta küçümsenmektedir.” dedi.

Ömer Karatemiz, “Geçtiğimiz yıl yaz aylarında oluşan karamsar ortam ile birlikte sektörlerimizde ödeme dengelerinde ciddî sıkıntılar yaşandı. Promosyon ve matbaa sektörleri büyük yatırım rakamları ve oluşturdukları yüksek istihdam imkânlarına rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektördür. Bugün sektörlerimizin yan sanayi ile birlikte oluşturduğu istihdam oranı yaklaşık 300.000 kişidir. Buna rağmen özel sektörde ve kamuda faaliyet alanlarımız adeta küçümsenmekte, matbaacı ve promosyoncu kelimeleri olumsuz bir algı olarak kullanılmaktadır.” diye konuştu.

İHRACAT ARTIYOR

Son dört yılda Avrupa’ya olan ihracatın yüzde 65 oranında artış göstermesinin sektörde memnuniyet meydana getirdiğini belirten Ömer Karatemiz şunları söyledi: “Fakat buna rağmen çok uzun yıllar ithalatın sürüklediği bir sektör olarak kalan promosyon sektörünün dış pazarlara açılma konusunda yeterince düşünce geliştiremediğini, kapalı bir sektör olarak kaldığını ve istenilen ölçüde ihracat kabiliyeti kazanamadığını da söylemek durumundayız.” Toplumda promosyon ürünlerinin eşantiyon değil reklâm ürünleri olarak adlandırılmasını arzu ettiklerini belirten Karatemiz, promosyon sektörünün yılda 5 milyar dolar ciro yaptığını, Topkapı’da bulunan Matbaacılar Sitesi’nin ise taşınmasının sözkonusu olmadığını sözlerine ekledi.

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