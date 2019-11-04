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4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Promosyonda yerli üretim artıyor

04 Kasım 2019, Pazartesi 13:29
Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, son yıllarda promosyon ürünlerinde yerli üretimin artmaya başladığını söyledi. PROMASİAD’ın Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Karatemiz, büyük oranda ithalata bağımlı olan promosyon sektöründe yerli üretimin payının arttığını söyledi.

Son birkaç yılda yerli üretimin gelişmesi noktasında bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Karatemiz, “Bunlardan birincisi; son 2 yıldır artan döviz kurları, ikincisi ise; yurt dışından, özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlere ek vergiler konulmasıdır. Bu sebeple ithalat eski cazibesini kaybetti. Bunun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 6 aylık kısa bir zaman diliminde kuruluş ve örgütlenme aşamalarını tamamlayan derneğimiz, bugün gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısı ile birlikte inşallah gelişme ve büyüme aşamasına geçmiş olacak. Dernek olarak bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu. 

300 BİN İSTİHDAM

Karatemiz, üretimin sürekli arttığını, ithalatın daha da düşeceğini belirterek, “Büyük bir ihracat fırsatı var. Fakat şirketlerimizin çok önemli bir eksiği var. Uluslararası pazar tecrübemiz yok, genellikle aile şirketlerinden oluşuyoruz. Kurumsallaşma eksikliği var. Türkiye çapında sektörde 15 bin civarında firma bulunuyor. Yan sanayiyle beraber 300 bin kişiyi istihdam eden bir sektöre sahibiz" diye konuştu.

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