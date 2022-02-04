"Rakamları gizliyorlar"

Önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren muhalefet partisi genel başkanları, rakamların gerçeği yansıtmadığını ve gerçek rakamların gizlendiğini söylediler.

Önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren muhalefet partisi genel başkanları, rakamların gerçeği yansıtmadığını ve gerçek rakamların gizlendiğini söylediler. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, enflasyonun güve gibi cebimizdeki parayı yiyip bitirdiğini belirterek, “Erdoğan ise güzelim ömrümüzden 20 yılı alıp götürdü” değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Açıklanan rakam düşük, Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı rakam bunun çok üstünde. Pazara, alışverişe, alışveriş merkezine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları bunun en açık kanıtı. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş ama enflasyon oranı yüzde 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta” diye konuştu. SP lideri Temel Karamollaoğlu da, “İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor! TÜİK’in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; AKP sebep, yüksek enflasyon sonuçtur. ” değerlendirmesinde bulundu.

En yüksek rakam

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise, “Enflasyonun karşılıksız basılan parayı dağıtarak düşmeyeceğini bilmek için 11 yıl ekonomi bakanlığı yapmanıza gerek yok” dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, “TÜFE’de yüzde 50, ÜFE’de yüzde 100’e yaklaşan bir enflasyon, yakında TÜFE’de de üç rakamlara gelmemiz şaşırtıcı olmayacak. Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana TÜFE’deki en yüksek rakam. ÜFE’de de 2002 ocağından bu yana gelen en yüksek. Yoksullukla mücadele dediniz, verdiğiniz zamları 1 ayda bitiren bir Ocak enflasyonu ile karşı karşıya bıraktınız ülkeyi. Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarından kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Artık yeter!” diye konuştu.