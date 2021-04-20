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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor

20 Nisan 2021, Salı 22:34
RAMAZAN AYINDA MARKET ALIŞ VERİŞLERİNİ ONLİNE OLARAK YAPANLARIN, AİLE BÜTÇESİNDE YÜZDE 30’A YAKIN TASARRUF SAĞLADIĞI BELİRLENDİ.

Ramazan ayında market alış verişlerini online olarak yapanların, aile bütçesinde yüzde 30’a yakın tasarruf sağladığı belirlendi. Avantajix.com, Ramazan dönemindeki market alış veriş alışkanlıklarını belirlemek için, üyelerinden bir kısmı arasında anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre, her on kişiden yedisi oruçlu olarak çıktıkları market alış verişlerinde listesindekilerden daha fazla ürün satın alıyor. Ankete katılanların yarısı bunun sebebini “Oruçluyken canım her şeyi çekiyor” diye cevapladı. Katılımcıların yüzde 25’i “Promosyon ve indirimlerin cazibesine kapılıyorum” itirafında bulunurken, her beş kişiden biri fazladan yaptığı harcamayı, “Kendi alış verişimin dışında ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere Ramazan kolileri de alıyorum” diye gerekçelendirdi. Katılımcıların yüzde 5’lik kısmı ise Ramazan’da normal zamanlardan daha fazla misafir ağırladığı için alış verişinin arttığını belirtti. 

TASARRUF İÇİN TAVSİYELER 

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, Ramazan ayında market alış verişlerinde tasarruf yapmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu: 

Liste yapın: Market alış verişinden önce ihtiyaçlarınızı belirten bir liste hazırlayın. Bu liste hem alış verişinizin eksiksiz olmasını sağlayacak hem de alış verişte gereksiz ürünler almanızı engelleyecektir. 

Alış verişi internetten yapın: Fizikî marketlerde ne kadar uğraşsanız da liste delinebiliyor. İnternetten alış verişlerde listeye sadık kalma oranı çok daha yüksek. Değişik zamanlarda yaptığımız araştırmalarda online market alış verişinin yüzde 30 tasarruf sağladığı ortaya çıktı. Koronavirüsten korunmak için fizikî marketlerin kalabalık ortamlarına girmemek gerekiyor. Sadece sağlık açısından bile alış verişi online yapmak çok önemli. 

Fiyat karşılaştırması yapın: İnternetten alış verişin bir artısı da market market gezmeden fiyat karşılaştırması yapabilmektir. A’dan Z’ye her ürün için fiyat karşılaştırma sitelerini kullanmak mümkün. 

Taneyle alış veriş: Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için sebze ve meyveleri tane ile almak doğru olacaktır. Böylece hem taze besinler tüketecek hem de besinlerin bozulmasına çözüm bulmuş olacaksınız. 

Toplu alış veriş: Alış veriş listenizi hazırladıysanız bakliyat, şeker ve yağ gibi uzun ömürlü gıdaları toptan alabilirsiniz. Toptan aldığınız ürünlerle tasarruflu bir alış veriş yapmış olacaksınız. 

Ankara - Ahmet Terzi

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    Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor
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