Resmî rakamlarla yoksulluğun fotoğrafı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, haziran ayı enflasyonunun açıklanması sonrası bazı ücret ve aylıklarda yapılan artışlarla ilgili son durumu paylaşırken ortaya çıkan tablo yoksulluğun fotoğrafını da ortaya koydu.

Buna göre en düşük emekli aylıkları hem asgari ücretin hem açlık sınırının altında kaldı. Halen net asgari ücret 17 bin 2 lira, açlık sınırı da Türk-İş’in verisine göre 18 bin 978 lira. En düşük işçi emekli aylığı, 2002’de 257 lira ile 184.3 liralık asgari ücretin üzerindeydi. Bugün bu aylık 13 bin 634 lira. Cumhuriyet’in haberine göre, halen uygulanan asgari ücret ise 17 bin 2 lira. En düşük memur emekli aylığı 2002’de 376.5 lira ile asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise en düşük memur emekli aylığı 14 bin 821 lira. Asgari ücretin de açlık sınırının da altında. Yine temmuz itibarıyla 18 bin 428 lira olan ortalama memur emekli aylığı bile bugün açlık sınırının altında kalmış durumda. Haber Merkezi

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