"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Reuters: Türkiye enerjide borçları silmek için bankalara baskı yapıyor

13 Mayıs 2019, Pazartesi 14:01
Reuters haber ajansı Türkiye'nin enerji sektörünün 13 milyar doları bulan ödenemeyen borçlarını kurtarmayı planladığını yazdı.

Ajansa göre enerji şirketlerinin kâra geçmesi için tek yolun elektrik zammı olduğunu düşünen bankalar hükümeti buna ikna etmeye çalışıyor.

 

Türkiye'de elektrik üretim kapasitesi 2007-17 arası iki katına çıkarken, bu kapasite artışı 70 milyar dolarlık dış borçlanmayla sağlanmış, TL'nin 2017'den itibaren yüzde 40 değer kaybetmesiyle enerji şirketleri TL gelirleriyle döviz borçlarını ödemede büyük zorluklar yaşar hale gelmişti.

Ajansa konuşan 10'dan fazla bankacı, yatırımcı, danışman ve şirket yöneticisine göre Ankara, bankaların bu borçları bilançolarından silip fon olarak tanımlayıp birkaç yıl içinde yabancı yatırımcılara satabilmeleri için bankalarla birlikte bir yasal düzenleme üzerine çalışıyor.

Reuters'a göre enerji sektörünün ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde kurtarılacağı, Ortadoğu'nun en büyük pazarı olan Türkiye'nin para biriminin değeri ve ekonomisinin büyüyüp büyümeyeceğinde belirleyici olabilir.

Kurtarma planına dair toplantılara katılan bir bankacı "Yalnızca bazı bankalar bu süreçte ilerleyecek, diğer bankalar ciddi olumsuzluklar görüyorlar ve bu yüzden buna dahil olmak istemiyorlar" diyor.

Bu borç portföylerini ucuza almak isteyen Cerberus Capital Management ve KKR gibi şirketler, İstanbul'a temsilci göndererek temaslarda bulunuyor.

Perşembe günü İstanbul'da Deutsche Bank, Goldman Sachs, Cerberus ve Bain gibi kurumlardan temsilcilerle yapılan toplantıya katılan üç kişi, bankaların ödenemeyen enerji borçlarını satmakta acelesi olmadığını söylüyor.

'HÜKÜMET ELEKTRİK ZAMMINI KABUL EDECEK'

Ajansa konuşan iki kaynak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine yöneticilerinin Nisan ayında planlarını bankalara sunduklarını, bu plana göre hükümetin bankaların istediği oranda olmasa da elektrik zammını kabul edeceğini, gaz ve kömür santrallerinin de bir havuz fonunda birleştirilerek ekonomi toparlayınca satılacağını aktardı.

Kaynaklara göre bunun yerel seçim sonrasında yapılması planlanıyordu. Fakat İstanbul'da seçimin 23 Haziran'da tekrarlanacak olması nedeniyle hükümet o tarihten önce bir elektrik zammına sıcak bakmıyor.

Türkiye'nin bankacılık sektörü, 400 milyar dolarlık kredilerinden 16 milyar dolarını yapılandırdı. Bazı uzmanlara göre ödenemeyen kredilerin oranı iki kat yükselerek yıl sonuna kadar yüzde 8'e çıkabilir.

Reuters'a konuşan üç kaynağa göre hükümet, silinen borçların vergiden düşülebilmesini sağlayacak bir değişiklik düşünüyor. Kaynaklardan ikisi, yeniden sermayelendirme hamlesinin de vergiden düşülmesi için çalışıldığını söylüyor.

Etiketler: Enerji Sektörü, borç, bankalar
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Moody’s: Türkiye'de ekonomik koşullar zorlu olmaya devam edebilir

    Elazığ'da şehit asker için tören düzenlendi

    Rusya geri çevirmeye devam ediyor; 22 ton çilek daha geri gönderildi

    NATO: Libya'da çatışmaları sonlandırın

    İYİ Parti seçimlerin iptali için yeni başvuru yapacak

    Reuters: Türkiye enerjide borçları silmek için bankalara baskı yapıyor

    POMEM polis alımları başvurusu başladı

    ''Toplumsal vicdanı çalıştırmalıyız''

    Rus Uzman: ABD Türkiye’yi F-35'ten çıkararak kendini cezalandırdı

    Meteoroloji sağanak ve sis uyarısında bulundu

    Goldman Sachs Türkiye'nin ekonomi büyüme görünümünü düşürdü

    TMSF Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koydu

    Çorum'da çıkan yangında 11 ev kullanılamaz halde

    Silopi'de güvenlik korucularına saldırı: 3 yaralı

    'Ezanın Arapça okunması için verilen 4'lü tekliften birisi babamındı'

    Soma şehitleri dualarla anılıyor...

    Nişancı'yla ilgili son durum?

    'Yaş ve kuru her şeyi yakan yıkıcı bir savaşa sürüklenebilir'

    Cari açık verileri endişelendiriyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman: O partide çok münafık var
    Mehmet KARA

    Zamanlama manidar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Püf noktası!
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    Faruk ÇAKIR

    ABD üniversitesinde kadrolu imam
    Mustafa Göknur

    “Hz. Ömer Nuşirevan’dan daha az adil değildir”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Fırka-i naciye” kimlerdir?
    Cevher İLHAN

    “AB strtatejik hedefi”ne darbe!
    Kübra ÜNÜVAR

    Hediye edilen cami: Hünkâr Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.