Rezervler 9.3 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde son 2 haftada görülen azalmanın 3. haftaya taşındığı hesaplandı.
Son üç haftada yapılan toplam döviz satışının 9,3 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin yaptığı hesaplamalara göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 146,8 milyar dolara, net rezervlerin de 39,7 milyar dolara gerilediği tahmin edildi. 6 Eylül ile biten haftada piyasaya yaklaşık 1,3 milyar dolar net döviz satışı yapıldığı hesaplandı.
Haber Merkezi