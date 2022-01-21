Rusya Merkez Bankası kripto para ticaretinin yasaklanmasını istiyor

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi. Rusya Merkez Bankası yayınladığı raporda kripto paraların ülkenin para politikası egemenliğini sınırladığı ve sonuç alarak politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı uyarısı yapıldı.

Kripto paraların terörün finansmanı ve diğer yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtilen raporda, kripto para madenciliğinin enerji tüketimi ve Rusya'nın çevre planları için risk yarattığı kaydedildi.

Çin Merkez Bankası’nın geçen yıl ülkedeki tüm kripto para ticareti ve alım satım faaliyetlerini yasa dışı kabul ettiğini ilan etmesi, insanların bir süre kripto paraları ellerinden çıkarmasına yol açmıştı.

Bloomberg’e konuşan ProChain Capital Başkanı David Tawil, “Bitcoin madenciliği kesinlikle bu açıklamalarda (Rusya Merkez Bankası) kaybettiğinden daha hızlı büyüyor. Para biriminin bu noktada daha olgun olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Rusya’dan gelen haberi değerlendiren “JST Capital”in kurucusu ve ortağı Scott Freeman ise bu konuda şu görüşleri paylaştı:

“Rusya Merkez Bankası'nın kripto para madenciliğini yasaklamak için yasal düzenleme istediğini açıklamasının piyasa üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Bunun, Rusya'da gerçekleşen göreceli olarak küçük madencilik yüzdesinin ve Çin'in madenciliği yasakladığında madencilerin bu kadar çabuk uyum sağlayabildiği gerçeğinin bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Buna ilave olarak ABD' ile daha ucuz ve daha temiz enerjiye erişimin olduğu diğer yerlerde daha fazla kapasitenin çevrimiçi hale gelmesinin hedeflendiğine inanıyoruz.”