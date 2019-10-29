Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin döviz verileri açıklandı

Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre Rusya ve Türkiye, Ocak-Haziran 2019 döneminde ikili ticaretteki ödemelerin yüzde 11.7'sini rubleyle yaptı. Dolar yüzde 83.1'lik paya sahip oldu.

Rusya ve Türkiye, doların ikili ticaretteki payını azaltmak için çalışmalarını sürdürürken Rusya Merkez Bankası, Rus-Türk ticaretinde kullanılan para birimlerinin dağılımını ilk kez açıkladı. 2019'un ilk yarısında toplam ödemelerin yüzde 11.7'si rubleyle yapıldı. 2018'in aynı döneminde bu oran yüzde 11.3 olarak kaydedilmişti. Merkez Bankası istatistikleri, ödemelerin büyük bölümünün dolarla yapıldığını gösteriyor. Dolar yüzde 83.1'lik paya sahip olurken euro yüzde 5, diğer para birimleri de yüzde 0.2'lik hacimde kaldı. İkili ticarette en yüksek rubleyle ödeme oranına 2013 ve 2014'te ulaşıldı. Söz konusu yıllarda ruble cinsinden yapılan işlemlerin oranı yüzde 17.5 ila 13 aralığında değişirken, dolar cinsinden yapılan işlemlerin oranı yüzde 80 ila 90 aralığındaydı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibiyetinin artırılması amaçlanıyor.

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