Şahin: Kıdem Tazminatı hem kamuda hem de özelde işçiyi memnun etmeli

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, Kıdem Tazminatı Fonu hakkında, "Bu düzenleme hem kamudaki hem de özel sektördeki işçiyi memnun edecek şekilde nihai sonuca bağlanmalıdır." dedi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasına ilişkin, "Bu düzenleme hem kamudaki hem de özel sektördeki işçiyi memnun edecek şekilde nihai sonuca bağlanmalıdır.'' dedi.

Şahin, kıdem tazminatı konusunun Türkiye'deki 12,5 milyon işçiyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Bu işçilerin 11 milyonunun özel sektörde çalıştığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu sayıya sigortasız çalıştırılan işçileri de eklediğimizde kıdem tazminatı sorununu yaşayanların sayısı daha da artıyor. Kıdem tazminatlarının bir fona devredilmesi ve yatırırıma dönüştürülmesi amacıyla hükümetin bir teşebbüsü var. Bu kapsamda Kıdem Tazminatı Reformu, işverenin insafına terk edilmiş milyonlarca işçinin umudu olacak. Çünkü bu işçilerimizin kıdem tazminatı sorunu var.

Bunlar tazminatlarını alamıyor ve mahkemelik oluyorlardı. Şirketler batıyordu ve takip edip tazminatlarını yine alamıyorlardı. Her sene birçok özel şirket 31 Aralık akşamı işçisini işten çıkarıyor ve tazminatlarını banka hesabına yatırıyor. Ancak ertesi gün işçi o yatırılan tutarı işini kaybetme korkusundan dolayı tekrar işverenine elden teslim etmek zorunda kalıyordu."