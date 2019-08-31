Sakarya'dan otomotiv ihracatına büyük katkı

Sakarya'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayan Sakarya'da, yılın 7 ayında üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleri ile ocak-temmuz döneminde 131 ülke ve 11 serbest bölgeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 7 ayında Sakarya'da 151 bin 614 otomobil, 123 kamyonet, 436 midibüs, 529 otobüs ve 12 bin 12 traktör olmak üzere 164 bin 714 araç üretildi.

Söz konusu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 18,7'sini tek başına karşılayan kentte günde 784 araç üretilirken, bu araçların 714'ü yurt dışına satıldı.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 7 aylık dönemde 148 bin 78 aracı yurt dışına satan kent, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 149 bin 977 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine 2 milyar 899 milyon 546 bin dolarlık döviz kazandırdı.