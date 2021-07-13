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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Saman fiyatları “altın” gibi

13 Temmuz 2021, Salı 22:54
KURAKLIK YÜZÜNDEN SAMANA OLAN TALEP DAHA DA ARTACAK.

Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl ton fiyatı 600 lira olan samanın bu yıl hasat döneminde 1050 liraya yükseldiğini belirterek, fiyatların hasat sonrası daha da artacağından endişe edildiğini belirtti. Hububata kuraklığın etkisinin arpa ve buğday vurduğu gibi arpa gibi saman fiyatlar fırlatmasına sebep olduğunu söyleyen Gürer, “Saman ‘altın’ gibi. Bir yılda nerede ise iki kat fiyatı arttı” diye konuştu. Hayvan yemlerindeki fiyat artışlarının en somut göstergesinin saman fiyatlarındaki değişiklik olduğuna işaret eden Gürer, “Geçen yıl ton fiyatı 600 lira olan saman bugün 1050 liraya çıktı. Kuraklık ve benzeri sorunlar nedeniyle samana olan talep daha da artacağından bu fiyatların üzerine çıkma ihtimali, besiciyi endişelendiriyor” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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