Saman krizi kapıda

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Saman fiyatlarındaki hızlı artışın besicileri kaygılandırdığını söyledi.

Gürer, “Stokları eriyen hayvan sahiplerinin saman bulmakta zorlandığı ve samanın kilosunun hububat hasat döneminde 45 kuruş iken halen 1 lira 20 krş çıktı. Besici saman bulmakta da sıkıntı yaşıyor. Yine ithal samana mecbur kalabiliriz” dedi. Niğde Bor ve Çiftlik ilçelerinde besicilik yapanlarla görüşen Gürer, “Samanda aşırı bir fiyat oynaması var, hasat dönemine göre saman fiyatları uçtu. Tonu 450 lira olan samanın tonu 1200 TL’e çıktı. Saman bulmak da zorlaştı. İlk kez saman ithal eden AKP iktidarı yine samanda ithalata yönelebilir. Üretici girdi fiyatları ile verdiğini geri alamıyor. Şu anda besici girdi fiyatları sebebiyle ciddî mağduriyet yaşıyor” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz AA

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