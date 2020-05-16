Sanal ofislere talep 7 kat arttı

Yaşanan salgın ülke ekonomisine olan etkileri ilerleyen aylarda daha çok kendini belli edecek olsa da şirketlerin çoğu ofislerini kapatıp sanal ofis sistemlerinin kapısını çalmaya başladı.

Endless Offices Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Koronavirüs salgını nedeniyle mecburi olarak dijitalleşen toplantılar Home Ofis sistemi sanal ofislere olan talebi 7 katına çıkardı. Bu veri Mayıs ayının başına ait ilerleyen haftalarda Sanal Ofis’e geçiş yapan firma sayısının 10 kat artacağını düşünüyoruz.” diyerek dijitalleşen iş dünyasının ofis sistemlerindede yeniliğe gittiğinin altını çizdi. ŞİRKETLER MECBUREN UYUM SAĞLIYOR Koronavirüs sebebiyle dünya ekonomisi neredeyse durma noktasına gelirken Türkiye’de de etkileri yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Özellikle Home Ofis çalışma sistemiyle şirket faaliyetlerini yürütmeye çalışan firmalar dijital çağa mecburen adapte olmuş durumda. Online toplantılar, yayınlar, sunumlar derken yaşanan kriz ortamında, iş akışına devam eden şirketlerin tüm işleri online ortama kaydı. Kira, aidat, ofis masrafları derken ofis maliyetleri bu dönemde şirkeleri işin içinden çıkılamaz hale getirdi. Bu durumda markalar Sanal ofis sistemine geçerek şirket faaliyetlerini Home Ofis olarak devam etme kararı aldı. Global şirketler bazı ülkelerde operasyonlarını sanal ofis olarak devam etme kararı aldı. Dolayısıyla Sanal Ofis sektörü 2020 yılını krizi fırsata çeviren sektörler arasında yerini aldı.

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