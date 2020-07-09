Sanayi üretiminde düşüş beklentisi

Sanayi üretiminin mayıs ayında yıllık bazda yüzde 22,5 daralması bekleniyor.

Türkiye’de sanayi üretiminin koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınan tedbirlerin etkisiyle Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 22,5 daralması bekleniyor.

Türkiye’de ilk vak’anın Mart ayında açıklanmasının ardından bir çok fabrikanın üretimlerine ara vermesi dolayısıyla Nisan ayında üretim yüzde 31,4 ile beklentilerin üzerinde azalmıştı. Reuters haber ajansının yaptığı ankette verilen cevaplar yüzde 16,6 ile yüzde 31,4 daralma beklentisi arasında değişti.

Öncü gösterge

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi Marta kadar üst üste 6 ay artış göstermişti. Türkiye ekonomisi de Ocak ve Şubat aylarındaki güçlü performans sayesinde birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 oranında büyüme kaydetti.

Hükümetin 2020 yılı için büyüme hedefi yüzde 5’ti, fakat koronavirüs salgını dolayısıyla ekonomistler ikinci çeyrekteki sert çakılma sonrası bir daralma bekliyor.

Türkiye İstatistik Enstitüsü resmî sanayi üretimi verilerini önümüzdeki hafta açıklayacak.