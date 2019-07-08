Sanayi yatırımları alarm veriyor

Plastik sektöründen gelen veriler endişe verici boyuta ulaştı. 2018 yılının ilk 3 ayında 277 milyon dolar olan plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 52 gerileyerek 134 milyon dolara indi.

Aynı dönemde sektörün yaptığı ihracat da yüzde 19 azaldı. 2018’in ilk 3 ayında 47 milyon dolarlık yapılan ihracat tutarı, bu yılın ilk 3 ayında 38 milyon dolara geriledi. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) yayınladığı Türkiye Plastik Sektörü Raporu’na göre, aynı trendlerin devam etmesi durumunda 2019’un sonunda iç satışların yüzde 43, ihracatın da yüzde 37 gerilemesi bekleniyor. Raporda bu durum, “2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton ve 13 milyar 641 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 2 milyon 241 bin tona ve 8 milyar 161 milyon dolara inmiş ve üretim 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 36, değer bazında da yüzde 40 gerilemiştir” ifadeleri ile açıklandı.

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