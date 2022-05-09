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9 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sebze enflasyonu yüzde 178

09 Mayıs 2022, Pazartesi 22:00
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonunun yüzde 178 olduğunu belirterek, “Tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks olmuştur. Bu kesim yeterli sebze ve meyveye erişemez oldu” dedi.

TÜİK’in 2022 yılı Nisan ayı istatistiklerine göre 12 sebzenin son bir yıllık ortalama enflasyonu yüzde 178 olduğunu rakamlarla açıklayan Çakar, “Dar ve düşük gelirli hanelerin önemli bir kesiminin kirada ikamet ettiğini de dikkate aldığımızda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediği bir gerçektir” diye konuştu.

Tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildi

Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını da dikkate aldığında, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildiğini dile getiren Turhan Çakar, “Sebze pahalılığının en önemli nedenlerinden olan ithal girdilerin Türkiye’de üretilmesi sebze üretim maliyetlerini düşürecektir. Bununla birlikte, sebzelerin dağıtımı ve pazarlanması sürecine egemen olan aracılar ve spekülatörler üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle de küçük üreticiler desteklenmelidir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

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