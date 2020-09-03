Servislere özel destek yapılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır.” ifadesini kullandı. TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aylardır kontak açmayan servisçi esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. “Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esna- fımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır.” değer- lendirmesinde bulunan Bendevi Palandöken, şunları kaydetti: “Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı. Aksi halde araçlarını yeniledikleri için borcunu ödeyemeyen ve icraya düşecek olan binlerce servis aracı satılığı çıkar. Bu istenmeyen satışların önüne geçmek için servisçi esnafımız mutlaka desteklenmelidir.” Ankara - Ahmet Terzi

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