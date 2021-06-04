Sık vergi affı adaleti zedeliyor

Vergi cezaları ve sigorta primleri gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, uzmanlar sık yapılan vergi aflarının toplumsal adaleti zedeliğini, vergi tahsilatını zorlaştırdığını belirtti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sık çıkan “vergi aflarının” toplumsal adaleti ve vergi adaletini, bireyin devlete hissettiği aidiyet duygusunu zedelediğini ve uzun vadede de maliyenin vergi tahsilatı kabiliyetini azalttığını söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de vergi borcu yapılandırmaları, günlük kullanımdaki adıyla “vergi afları” artık istisna olmaktan çıkıp rutin haline geldi. Cumhuriyet tarihinde yapılan 36 vergi borcu yapılandırmasının 10’u son 19 yılda yapıldı.

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