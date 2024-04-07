Sıkı para, piyasaları daha da bunaltacak

Seçim nedeniyle esnek uygulanan sıkı para politikasında yeni bir aşamaya geçiliyor. Yüzde 50’lik politika faizine karşılık piyasaları yüzde 53’le fonlayan Merkez Bankası, beklendiği gibi, kredi kartı faizlerini de yükseltti.

Bayram ertesinde sıkı para politikasının piyasaları bunaltmaya başlaması bekleniyor. Kısa vadeli yabancı sermaye girişi yeniden başlarken, seçim öncesinde altına ve dövize yapılan yatırımların da çözülmeye başladığı görülüyor. Bayram harcamaları nedeniyle TL’ye dönüşün hızlanması beklenirken, asıl tabloyu ise bayram sonrasında görme imkanımız olacak. Sıkı para politikasının alınacak kararlarla ne kadar sıkılaştırılacağı, bu ay sonuna doğru açıklanması beklenen yeni tedbirlerle birlikte açıklık kazanacak. Ankara - Anka

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