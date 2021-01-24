Şimdi de gizli zam

Son aylarda marketlerde satılan ürünlerin gramajlarının düşürüldüğü, ancak fiyatın sabit tutularak gizli zam yapıldığına dikkat çekildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, marketlerde satılan ürünlerin gramajlarının düşürüldüğünü ancak fiyatın sabit tutularak gizli zam yapıldığını dile getirdi. Kaya, “Türkiye’de artık iki türlü zam yapılıyor. Biri fiyatları arttırarak yapılıyor diğeri gramajları azaltarak. Ama sonuçta ikisi de zam olarak vatandaşın kesesine, evine, mutfağına yansımış oluyor” dedi. Marketlerin bu yöntemle görünürde yapamadıkları zammı gramajı azaltarak yaptıklarına ve bunu da vatandaştan sakladıklarına dikkat çeken Kaya, “Birçok ürünün gramajları düşürüyor, fiyatı sabit tutularak zam yapılmadı algısı oluşturuyorlar. Herşeyin fiyatı arttı, bu zamlar yetmemiş gibi bazı firmalar çaktırmadan ürün gramajlarını düşürerek de zam yapıyorlar. Vatandaşlarımız aynı ürünü aldığını sanıyor, ama durum hiç de öyle değil. Trabzon’da 280 gramlık ekmeğimiz 230 grama düşürülerek fiyatı 2 lirada sabit tutulmuştu. Vatandaşın aldığı ekmeğin fiyatı değişmemişti ama ekmek 50 gram eksilmişti. Aslında bu ekmekte yüzde 22 zam demek. Bu birçok üründe göze çarpıyor” diye konuştu.

GİZLİ ZAMLAR DENETLENMELİ

Fırıncılarla gramajların azaltılması konusunu konuştuklarını kendi açılarından haklı olduklarını unun çuvalına son 1 yılda yaklaşık 80 lira zam geldiğini söyleyen Kaya, “Bunun yanında işçilik maliyetleri, elektrik, su, doğalgaz maliyetleri artmış. Zorunlu olarak ekmeğe zam yapmışlar. Vatandaşlarla konuşuyoruz aynı oranda gelirleri, maaşları artmamış. Temel sorun bu” dedi.

Kaya, ayrıca, “Herkes şunu bilsin ki artık iki türlü zam var. Biri fiyatları arttırarak yapılan zamlar diğeri de gramajları azaltarak yapılan zamlar. Ama sonuçta ikisi de zam olarak vatandaşın kesesine, evine, mutfağına yansımış oluyor. Olan vatandaşa oluyor. Gizli zam yapılan ürünlerin denetlenmesi ve bu gizli zamlardan vatandaşlarımızın haberdar edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.