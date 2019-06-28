Sıra taksi zammında

Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL’den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.

Habertürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre ,Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam geleceğini belirtmişti. Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL’den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor. 2 senedir zam uygulanmayan taksi ücretlerinde böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim’den Zincirlikuyu’ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.

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