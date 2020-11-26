Şirketler aidiyet, çalışanlar güven dedi

Great Place to Work Enstitüsü’nün pandemi döneminde çalışan deneyimine ilişkin yaptığı araştırmada şirketlerde aidiyet, çalışanlarda güven başlığı öne çıktı.

Haber: Musa Aydın

5 kıt’ada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisleri bulunan Great Place to Work, koronavirüs günlerinde çalışan deneyimine ışık tuttu. Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketlerde ise bu oran yüzde 79.

“En İyi İşverenler”de çalışanlar yöneticilerine güveniyor

Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan ve liste dışı şirketler kapsamında gerçekleştirilen ankette, çalışanların güven boyutundaki düşüncelerine de yer verildi. Listede yer alan şirketlerde “Üst düzey yöneticilerimizin pandemi döneminde aldığı kararlara güveniyorum” diyenlerin yüzde 91 oranında olduğu görülürken, liste dışı şirketlerde bu oran yüzde 74 olarak belirlendi. Pandemi sürecinde yöneticiler tarafından desteklendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 85 olurken, liste dışı şirketlerde çalışanların yüzde 63 oranında bu ifadeyi kullandığı öğrenildi. En İyi İşverenler listesinde yer alan şirketlerde çalışanlar içinde, yöneticilerin düşünce ve endişeleri özenle dinlediğini söyleyenler yüzde 84’lük kesimde yer aldı. Liste dışı şirket çalışanlarında bu oranın yüzde 56 olduğu görüldü. Şirketleri ile ilgili genel düşünceleri sorulduğunda ise En İyi İşverenler listesine dahil olan şirketlerde çalışanlar yüzde 83, liste dışındakiler yüzde 59 oranında harika bir iş yerinde çalıştıkları cevabını verdiler.

Çalışanların pandemide beklentisi: Empati ve açık iletişim

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Pandemiyle birlikte şirketlerin insan kaynakları stratejilerinde öncelikleri değişti. Aynı şekilde çalışanların şirketlerinden beklentileri de pandemi öncesi ile kıyaslandığında aynı değil. Çalışan deneyimini etkileyen faktörlerin başında güvende hissetme, empati ve güçlü iletişim gibi beklentiler geliyor. Şirketler çalışanlarından aidiyet beklerken, çalışanlar ise şirketlerden güvenilirlik beklentisi içinde. Şirketler, çalışanlarına odaklanarak insani dokunuşları arttırmaya, güven kültürünü inşa etmeye ve sürdürülebilir ekonomik başarıyı yakalamaya çalışıyor. En İyi İşverenler listesine dahil olan iş yerleri, çalışan bağlılığını korumanın, yüksek çalışan değişimi oranlarını ve buna bağlı maddi kayıpları azaltmanın en iyi yolunun kurum kültürü oluşturmaktan geçtiğini bilerek geleceğe güçlü adımlarla ilerliyor” dedi. İstanbul