Şirketler kapanıyor

MARTTA KURULAN ŞİRKET SAYISI ŞUBAT AYINA GÖRE YÜZDE 10,4 ARTARAK 9 BİN 856’DAN 10 BİN 879’A YÜKSELDİ. KAPANAN ŞİRKET SAYISI DA YÜZDE 26,5 ARTARAK 973 OLDU.

Kurulan şirket sayısı, Martta bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarak 10 bin 879’a, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,5 yükselişle 973’e çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Martta kurulan şirket sayısı Şubat ayına göre yüzde 10,4 artarak 9 bin 856’dan 10 bin 879’a yükseldi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 26,5 artarak 973 oldu. Şubatta kapanan şirket sayısı 769 olarak kayıtlara geçmişti. Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı yüzde 27,5 arttı. AA

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