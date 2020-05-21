Soğan çürüyor, üretici iflâsta

Tarlada 2,5-3 liradan açılış yapan soğanın fiyatı 60 kuruşa kadar düştü. İhracat yasağının kaldırılmasını ve ithalata izin verilmemesini isteyen üreticiler, “Ürünlerimiz elde kaldığı için tarlada çuvallarda çürüyor” diyor.

Adana’da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü.

Resmî Gazete’de 7 Ocak’ta yayımlanan tebliğle kuru soğanın ihracatı ‘tüketici fiyatlarının dalgalanmaması’ gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanırken, oluşan arz fazlası üreticileri büyük zarara soktu.

Gazeteduvar’ın haberine göre, geçen yıl kilosu 8-10 liraya kadar yükselen soğanın ekim alanı da bu yıl geçen yıllara göre arttı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye’de yaklaşık 700 bin dönüm alanda kuru soğan ekildiğini söyledi. Koronavirüsü salgını nedeniyle lokanta ve otellerin kapatılmasıyla, soğan tüketimi de düştü. Bu durumun da fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Doğan, “Geçen yıl soğanda hastalık nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Piyasaya 5-6 liradan girmişti. Bu yıl aynı ekim alanlarında verim iki katına çıktı. Rekoltenin fazla olmasından dolayı soğan fiyatı tarlada 2,5-3 liradan başladı. Tüketimin de az olması nedeniyle o günden bu yana fiyatlar 60-70 kuruşa düştü.” dedi.

İHRACAT YASAĞI KALKMALI, İTHALAT YAPILMAMALI

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ise patates ve soğan üreticisinin hasat yaptığı bugünlerde ithalat yapılması ve ihracatın izne bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşandığına işaret etti. İhracat sınırlandırılmasının kaldırılmasını isteyen Korkut, ithalatın yapılmaması gerektiğini belirtti. Çiftçi Emin Yeşilbudak ise durumlarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve satılmayan soğanları evinin garajına çektiğini anlattı.