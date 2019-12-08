Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranı yüzde 8 olan sürpriz yumurtaların ‘yiyecek değil oyuncak’ olarak sayılmasına karar vererek vergi oranını arttırdı

Sürpriz yumurtalardan yüzde 8 yerine daha yüksek KDV alınacak, geriye dönük 5 yıllık vergi cezasının da gündemde olduğu kaydediliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, değişiklikle ilgili “Sürpriz yumurtadan vergi çıktı” yorumunda bulundu.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Gelir İdaresi son dönemde KDV uygulamalarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu kapsamda uygulamalarda belirledikleri aksaklıklar ve kayıp kaçaklara yönelik bir veri tabanı oluşturuldu ve düzeltme ya da denetim yolunda harekete geçildi. Gelir İdaresi'nin bu uygulamasının 'sürpriz mağduru' ise “sürpriz yumurta' olarak bilinen ürün oldu. Bu ürün, yumurta şekli verilmiş bir çikolata ve içindeki minik oyuncaktan oluşuyor.

Ürün uzun yıllardır çeşitli firmalarca piyasaya sunuluyor. Yakın zamana kadar da çikolata sayıldığı için KDV'si yüzde 8 olarak uygulanıyordu. KDV uygulamasında bu tür ürünler için ürün değerini oluşturan bileşenlerin hangisinin daha fazla olduğuna bakılıyor. Buna göre sınıflama yapılıyor.