"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sürpriz yumurtadan vergi çıktı

08 Aralık 2019, Pazar 22:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranı yüzde 8 olan sürpriz yumurtaların ‘yiyecek değil oyuncak’ olarak sayılmasına karar vererek vergi oranını arttırdı

Sürpriz yumurtalardan yüzde 8 yerine daha yüksek KDV alınacak, geriye dönük 5 yıllık vergi cezasının da gündemde olduğu kaydediliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, değişiklikle ilgili “Sürpriz yumurtadan vergi çıktı” yorumunda bulundu.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Gelir İdaresi son dönemde KDV uygulamalarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu kapsamda uygulamalarda belirledikleri aksaklıklar ve kayıp kaçaklara yönelik bir veri tabanı oluşturuldu ve düzeltme ya da denetim yolunda harekete geçildi. Gelir İdaresi'nin bu uygulamasının 'sürpriz mağduru' ise “sürpriz yumurta' olarak bilinen ürün oldu. Bu ürün, yumurta şekli verilmiş bir çikolata ve içindeki minik oyuncaktan oluşuyor. 

Ürün uzun yıllardır çeşitli firmalarca piyasaya sunuluyor. Yakın zamana kadar da çikolata sayıldığı için KDV'si yüzde 8 olarak uygulanıyordu. KDV uygulamasında bu tür ürünler için ürün değerini oluşturan bileşenlerin hangisinin daha fazla olduğuna bakılıyor. Buna göre sınıflama yapılıyor.

Etiketler: sürpriz yumurta
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bütün mal varlıkları soruşturulsun

    Ali Demirel’i duâlarla anıyoruz

    Irak’ın ateşi sönmüyor

    Yeni bir HSK’ya ihtiyaç var

    Güvenlik soruşturmasına gerek yok

    Ceren’in katili OHAL KHK’sıyla firar etmiş

    Bütçe görüşmeleri başlıyor

    Genç işsizler varken yabancılar işe alınıyor

    Tarım sayımı niye yapılmıyor?

    Korku üniversiteleri susturdu

    Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür

    'Çocuklarınızı reklâmların tehlikesinden koruyun'

    Büyüme üretime dayanmalı

    Rusya’yı İslâm âlemine yakınlaştırdık

    2,5 milyon kişi yasal takipte

    Büyüme üretime dayanmalı

    İkinci el araç rekor yolunda

    Fransa’daki genel grev ve protestolarda son durum?

    İdlib'de 19 sivil daha öldü

    Bir haftada 25 bin sivil yerinden edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bütün mal varlıkları soruşturulsun
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    “Küresel ve bölgesel” sorunların çözümü…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hilâfet haberine de tahammülsüzlük
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap talepleri artıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Korkmadan ve kandırılmadan Yeni Asya okumak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesi’nde haddi aşan yanlışlar
    Rüstem GARZANLI

    Gençlik gidiyor
    Faruk ÇAKIR

    Veliyi kim dinler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.