Süt ve süt ürünleri %45-60 zamlanacak

Süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye kararının ardından süt ve süt ürünlerine gelecek zamma karşı üreticiler ambalaj maliyeti ve gramajı düşürmeye hazırlanıyor. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46,9 artırarak 4,70 olarak açıkladı. Kararın ardından üreticilerde maliyet artışını süt ve süt ürünleri fiyatlarına yansıtmaya başlıyor. Blomberg HT’nin haberine göre bazı firmalar zammı beklemeden fiyat artışına giderken, bazı firmalar ise bugünden itibaren maliyeti tüketiciye yansıtacak. Öte yandan kimi firmaların ise iki gündür piyasaya satış yapmadığı öğrenildi. Sanayiciler yapılacak zamda sadece çiğ süt fiyatının değil sanayi enerjisine yapılan zamlar ve ambalajla, mazot gibi maliyet kalemlerinin de etkili olduğunu söyledi.

Gramajlar düşecek

Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün muhtevası ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, “Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak” bilgisini paylaştı. Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.