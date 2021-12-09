"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Süt ve süt ürünleri %45-60 zamlanacak

09 Aralık 2021, Perşembe 21:23
Süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye kararının ardından süt ve süt ürünlerine gelecek zamma karşı üreticiler ambalaj maliyeti ve gramajı düşürmeye hazırlanıyor. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46,9 artırarak 4,70 olarak açıkladı. Kararın ardından üreticilerde maliyet artışını süt ve süt ürünleri fiyatlarına yansıtmaya başlıyor. Blomberg HT’nin haberine göre bazı firmalar zammı beklemeden fiyat artışına giderken, bazı firmalar ise bugünden itibaren maliyeti tüketiciye yansıtacak. Öte yandan kimi firmaların ise iki gündür piyasaya satış yapmadığı öğrenildi. Sanayiciler yapılacak zamda sadece çiğ süt fiyatının değil sanayi enerjisine yapılan zamlar ve ambalajla, mazot gibi maliyet kalemlerinin de etkili olduğunu söyledi.

Gramajlar düşecek

Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün muhtevası ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, “Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak” bilgisini paylaştı. Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Etiketler: süt ve süt ürünleri, zam
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenlerden tepki

    17-25 yorumuna ceza AİHM’den döndü

    ADB ile Rusya arasında Ukrayna restleşmesi

    Türkiye’de çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 53 azaldı

    'ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artıracak'

    Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    'Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

    Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

    ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

    İsrail güçleri 28 Filistinliyi gözaltına aldı

    Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

    Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

    Çin modeli demokraside işlemez

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

    Kim bu stokçular?

    Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

    Filistin memnun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve asayişin manevî muhafızlarıyız
    Ahmet BATTAL

    DDD=Darbeden dokunulmazlık devşirmek
    Süleyman KÖSMENE

    Bornova’da bir eviniz var!
    Faruk ÇAKIR

    Zarara bile bile...
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden kâinat 6 günde yaratılmış?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbeti en evvel Allah’a vermeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Gayr-ı Müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.