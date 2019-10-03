Süte de zam

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ sütün litre fiyatını 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 dönemi için 2,3 lira olarak belirledi.

Buna göre üreticinin sattığı soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 2 liradan 2.3 liraya çıktı. 2018 yılında 1.70 olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı Mayıs 2019’da 2 liraya çıkarılmıştı. Üreticinin sattığı süte zam gelmesi marketlerde yaklaşık 5 TL’ye satılan kutu sütün fiyatını da etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süte ekstra zam yapma konusunda kararlı olunduğunu söylemişti. Pakdemirli, “Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek” diye konuşmuştu.

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