Suudi Arabistan turizme yöneliyor

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı.

Ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Riyad yönetimi daha önceki yıllarda uygulanan katı kuralların bazılarını gevşetmeye başladı. Kadınların yanında bir erkek olmadan seyahat etmelerinin önündeki engel ve abaya giyme zorunluluğu kaldırılırken ülkeyi ziyaret eden yabancılardan "makul" giyinmeleri beklenirken alkol tüketimi yasak olmaya devam ediyor. 2030 yılına kadar milli gelirinin yüzde 10'unu teşkil etmesini hedeflediği turizm alanında yatırımlar için yabancı şirketleri davet eden Suudi Arabistan yeni vize rejiminin 49 ülkeye uygulanacağı açıklandı. Şu ana kadar yabancılar sadece hac için özel olarak verilen vize, iş vizesi veya yabancı işçilerle onların yakınlarına verilen vizelerle Suudi Arabistan'ı ziyaret edebiliyordu. Euronews Türkçe

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