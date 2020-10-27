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27 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Tarım arazilerini ''hobi bahçesi'' için satanlara caydırıcı cezalar geliyor

27 Ekim 2020, Salı 13:31
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, "Tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası gelecek." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi verdi.

Tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde hobi bahçesi olarak kullanıldığını belirten Kılıç, valiliklerin bu yerleri resen tespit etmeye başladığını ancak tarım arazilerini küçük parsellere bölüp sonra bunları fahiş fiyatlarla satmak suretiyle büyük rantlar elde edenlerle ilgili bir tespit yapılamadığın kaydetti.

Tarım arazilerini parselleyip büyük rantlar elde edenlere yönelik bir yaptırım olmadığına dikkati çeken Kılıç, "Bunlar, tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde paylara ayırdıktan sonra anonim şirketler, kooperatifler kurmak yoluyla küçük hisselere bölüp satıyorlar. Tarım arazisiyken 1 liraya aldıkları yerleri hobi bahçesine çevirerek 100 liraya satmak suretiyle haksız bir kazanç elde ediyorlar." diye konuştu.

Genellikle emlak danışmanları ve çevre sahibi insanlar tarafından bu ticaretin yapıldığını anlatan Kılıç, "Bu haksız kazancı elde edenlere karşı bir madde ilave ediyoruz. Düzenlemeyle tarım arazilerinin tescil edilemeyecek şekilde anonim şirket veya kooperatif gibi ortaklıklar kurarak, hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası gelecek. Ayrıca bu tüzel kişilikler için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Kılıç, imar barışından yararlanarak yapı kayıt belgesi alanların bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini belirtti.

Yanıltıcı yayınlara ilişkin madde tekliften çıkarılıyor

Yunus Kılıç, hiçbir bilimsel belgeye dayanmadan vatandaşların gıda sağlığı ve beslenme alışkanlığını olumsuz etkileyecek beyanlara ilişkin bir yaptırım getirdiklerini ancak vatandaşlar ve farklı kesimlerden gelen talepleri göz önünde bulundurarak, yeni bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Basın yayın yoluyla yapılan açıklamaları değerlendirecek bağımsız bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu ve kurulacak bu bağımsız organın gıda alanında yapılacak açıklamaları değerlendireceğini dile getiren Kılıç, "Avrupa ve ABD'de gıda ve ilaç alanında karar alan bağımsız kuruluşlar var. Biz de Türkiye'de böyle bağımsız bir kurumun kurulmasına karar verdik. Bu kurumun üyelerini ve alt komisyonlarını kurmak bir süreç gerektirdiği için yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeyi teklifimizden çıkarıyoruz. Daha sonra yapılacak kapsamlı bir çalışma sonucunda söz konusu bağımsız otoritenin kurulmasına ilişkin düzenleme yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"Sigara üreticileri, yerli tütün kullanmak zorunda kalacak"

Türkiye'deki tütün üreticilerini korumaya yönelik bir düzenleme de yaptıklarının altını çizen Kılıç, "Sigara üreticileri, 2022'den itibaren tedricen yüzde 17'den yüzde 30'a varan oranlarda Türk tütününü kullanmak zorunda kalacak. Gerek yurt içinde satılacak ve gerekse ihraç edilecek sigaralar için Türkiye'de üretilen tütün kullanma zorunluluğu olacak. Bu şekilde yerli tütün üreticilerine destek vermiş olacağız. Bunu ihlal eden sigara üreticilerine her kilogram için 8 ile 12 lira para cezası verilecektir. Bu yaptırım caydırıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

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