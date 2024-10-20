Tasarruf yok, vergilere devam

Harcamalarda tasarrufa gitmeyen iktidar, kaynağı 2025 yılında da halkın cebinden çıkacak vergilerle tamamlayacak. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe açığının 1 trilyon 931 milyar lira olması bekleniyor.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine göre gelecek yıl için 12 trilyon 651 milyar 461 milyon TL’lik vergi geliri öngörülüyor. Vergi gelirleri içerisindeki ağır yük ise vatandaşın üzerine yıkılacak. Bütçe teklifinde vergi gelirlerinin yüzde 45’ini tüketimden alınan vergiler oluşturdu. Toplamda 5 trilyon 724 milyar 862 milyon lira vergi dahil de alınan mal ve hizmet vergisi olarak kaydedildi. Hazine’nin kasasına önümüz deki yıl 2 trilyon 145 milyar ÖTV geliri girecek, bu tutar geçen yıla göre yüzde 52,2 oranında artırıldı. Bununla birlikte geçen yıla göre yüzde 72,7 oranında artırılan 2 trilyon 884 milyar TL tutarında dâhilde alınan KDV geliri öngörülüyor. Ayrıca yüzde 25,8 artırılan 2 trilyon 103 milyar liralık da ithalde alınan KDV tahsil edilecek.

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