Taşınma masrafları da kiracının belini büktü

Ev sahiplerinin eski kiracılarını çıkartıp yenilerini yüksek kiralarla alırken, çıkarılan kiracıların yeni bir ev bulup taşınmaları da bellerini büküyor.

Gayrimenkul kiralama piyasasında, hareketli bir dönem yaşanıyor. Kiralar önceki yıllara göre yüzde 50 oranında arttı, İstanbul’un bazı ilçelerinde bu oran yüzde 100’lere kadar çıktı. Yaşanan krizi fırsat bilen ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp, evlerini yüksek ücretlerden kiralamak istiyor. Bu nedenle eski kiracıları ev bulma telaşı sardı. Ancak kiracıların yeni bir ev bulmaları da yeterli değil. Kiracılarım, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ücretleri gibi kalemler nedeniyle ortalama 15 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar çıkan bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.

3 kira bedeli

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Öncelikle ev kiralarının peşin ödendiği unutulmamalı. Ayrıca taşınmaz malikleri tarafından talep edilen depozito bedelleri de genellikle peşin ödenen tutarlardan. Örneğin 2.500 TL’lik bir daire kiralamasında, 2.500 TL peşin kira, 2.500 TL depozito ve 2.500 TL + KDV tutarında da emlak işletmesinin hizmet bedelini değerlendirdiğimizde toplam tutar 7.950 TL’yi buluyor. Yani boş bir eve yerleşmek için 3 kira bedeli vermek zorundasınız” dedi.

Taşınma masrafları yüzde 50 arttı

Nakliye masrafları olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, ”Oda sayısı, eşya durumu ve taşınmanın şehir içi, şehir dışı konumuna göre nakliye fiyatları değişiyor. Örneğin 2+1 şehir içi bir dairenin nakliye masrafı ortalama 1.900 TL ile 2.500 TL arasında. Eğer şehir dışıysa bunun 2-3 katı” diye konuştu. Toplam masraflar olarak bakıldığında ise yaklaşık 2+1 evi taşınma maliyetinin 14.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar çıkabildiğini aktaran Akdoğan, “Geçen yıla göre taşınma masraflarından yüzde 50’ye yakın bir artış var. Bunun yanında kira bedellerinde de benzer bir artış olduğu değerlendirildiğinde bu dönem yeni kiracıların cebinden çıkan paranın miktarı yükseldi” ifadelerini kullandı.