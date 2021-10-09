"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Taşınma masrafları da kiracının belini büktü

09 Ekim 2021, Cumartesi 20:13
Ev sahiplerinin eski kiracılarını çıkartıp yenilerini yüksek kiralarla alırken, çıkarılan kiracıların yeni bir ev bulup taşınmaları da bellerini büküyor.

Gayrimenkul kiralama piyasasında, hareketli bir dönem yaşanıyor. Kiralar önceki yıllara göre yüzde 50 oranında arttı, İstanbul’un bazı ilçelerinde bu oran yüzde 100’lere kadar çıktı. Yaşanan krizi fırsat bilen ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp, evlerini yüksek ücretlerden kiralamak istiyor. Bu nedenle eski kiracıları ev bulma telaşı sardı. Ancak kiracıların yeni bir ev bulmaları da yeterli değil. Kiracılarım, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ücretleri gibi kalemler nedeniyle ortalama 15 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar çıkan bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.

3 kira bedeli

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Öncelikle ev kiralarının peşin ödendiği unutulmamalı. Ayrıca taşınmaz malikleri tarafından talep edilen depozito bedelleri de genellikle peşin ödenen tutarlardan. Örneğin 2.500 TL’lik bir daire kiralamasında, 2.500 TL peşin kira, 2.500 TL depozito ve 2.500 TL + KDV tutarında da emlak işletmesinin hizmet bedelini değerlendirdiğimizde toplam tutar 7.950 TL’yi buluyor. Yani boş bir eve yerleşmek için 3 kira bedeli vermek zorundasınız” dedi.

Taşınma masrafları yüzde 50 arttı

Nakliye masrafları olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, ”Oda sayısı, eşya durumu ve taşınmanın şehir içi, şehir dışı konumuna göre nakliye fiyatları değişiyor. Örneğin 2+1 şehir içi bir dairenin nakliye masrafı ortalama 1.900 TL ile 2.500 TL arasında. Eğer şehir dışıysa bunun 2-3 katı” diye konuştu. Toplam masraflar olarak bakıldığında ise yaklaşık 2+1 evi taşınma maliyetinin 14.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar çıkabildiğini aktaran Akdoğan, “Geçen yıla göre taşınma masraflarından yüzde 50’ye yakın bir artış var. Bunun yanında kira bedellerinde de benzer bir artış olduğu değerlendirildiğinde bu dönem yeni kiracıların cebinden çıkan paranın miktarı yükseldi” ifadelerini kullandı.

Etiketler: taşınma masrafı, kiracı
Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Cezaevinde ölüm, hayat hakkı ihlalidir'

    Taşınma masrafları da kiracının belini büktü

    Türkiye'de 28 bin 645 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Taliban IŞİD ile mücadelede ABD ile iş birliği yapmayacak

    2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verilecek

    'Korumazsak göllerimizi kaybederiz'

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Lübnan’da yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

    Filistin’den ‘sessiz ibadet’ kararına protesto

    Gönüllü gençler asırlık camileri temizledi

    Grip kalp krizi riskini arttırıyor

    Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

    Esad’ın amcası 36 yıl sonra Şam’a geri döndü

    Eylül'de yağışlar yıllık bazda artış gösterdi

    Irak'ta seçim heyecanı

    ABD, Taliban ile görüşecek

    Çin Devlet Başkanı'ndan 'Tayvan ile yeniden birleşme' çağrısı

    Mescid-i Aksa’ya ‘sessiz’ işgal

    Savaş mağduru çocuklara sahip çıktı

    Milli Takımın son 5 maçtaki 4. puan kaybı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik hukuk devletini onarmak için
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Kılıç kesmez, el keser
    Cevher İLHAN

    “Market algı operasyonu”
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Haklı’ya kim karar verecek?
    Faruk ÇAKIR

    Doğru temsilin büyük faydaları
    Mehmet Asıf Işık

    Dikkatle bak; hem gözünle hem gönlünle
    H. Muharrem OKUR

    Görme engelliler için Risale-i Nur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.