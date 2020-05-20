Tatil taleplerinde artış

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatil taleplerinde bir önceki haftaya göre bu hafta yüzde 100’lük artış olduğunu belirterek, “Hava yollarının uçuşlarının başlaması, kara yollarının açılmasıyla talep daha fazla artacak. 10 Haziran itibarıyla iç turizmin hareketliliğinin başlayacağını, 28 Haziran itibarıyla geçen seneki rakamlara kavuşacağını, Temmuz ve Ağustosta geçen seneden fazla Türk konaklamasının olacağını düşünüyorum.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.