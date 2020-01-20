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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

TCMB'den 'birikmiş ihtiyat akçesi' açıklaması

20 Ocak 2020, Pazartesi 14:10
TCMB Olağanüstü Genel Kurulunda, Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplantısının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula bir önerge sunuldu.

Önergeyle, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kar olarak dağıtılması hususu Genel Kurula arz edildi.

Genel Kurulda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önergeye ilişkin hissedarların görüş ve önerilerini sordu. Hissedarlar kendilerine de dağıtılan kar payının artırılmasını talep etti. 

Konuşmaların ardından Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi.

Başkan Uysal, "Genel Kurulun kar payı ve avans dağıtımı yapılmasına ilişkin kararından sonra Banka Meclisince bazı indirimler yapılarak, tespit edilen avans miktarının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra gün içinde bu çerçevede açıklamamızı yapacağız." diye konuştu.

AA

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  • Toygar

    20.1.2020 15:04:12

    Bu teknik ifadelerden fazla anlamam ancak, orta okul "ticaret dersi" bilgime itimaden, İhtiyat Akçesi'ni kâra katıp dağıtıyorsak, batıyoruz demektir. Orta okul bilgisiyle bu kadar diyebiliyorum. Ya da tam anlamıyla BATTIK!

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