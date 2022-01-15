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16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Tek haneli enflasyon hayali

15 Ocak 2022, Cumartesi 22:36
Ekonomistler iktidarın Haziran 2023 için gösterdiği tek haneli enflasyon hedefini gerçekçi bulmadı.

Uzmanlara göre önce akut kanamayı durdurmak gerek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin 2023 yılında tek haneli enflasyon beklentisine yönelik açıklamaları ekonomistler tarafından gerçekçi bulunmazken, Türkiye’nin en az 3 yıl tek haneli enflasyona ulaşamayacağı tahmin ediliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Nebati, Bloomberg’e verdiği demeçte enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını beklediğini söyleyerek, dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtti. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25,37 olarak kaydedildi.

Tek haneli enflasyon için en az 3 yıl

Peki Bakan Nebati’nin enflasyona dair tahminleri gerçekçi mi? Ekonomist Şenol Babuşçu, Nebati’nin enflasyon öngörüsünü gerçekçi bulmadığını söyleyerek, kendi tahminini şöyle açıklıyor: “Türkiye’de şu an itibariyle enflasyon yüzde 36. Ocak ayı sonunda yani 3 Şubat’ta açıklanacak olan enflasyonun ben yüzde 40’ın üstünde olacağını tahmin ediyorum. Hatta yüzde 45-50’lere doğru yaklaşabilir. Şubat ve Mart aylarında da artmaya devam edecek. Mart sonu itibarıyla tahminen enflasyon yüzde 50’li rakamlarda olacak, yani yüzde 50-55 civarı ile karşılaşacağız. 2023 seçimlerinde tek haneli enflasyon rakamı hayal. Tek haneli rakam Türkiye’de enflasyon için ne zaman olabilir? Buna en az 3 yıl var.” Nebati’nin tek haneli bir enflasyon için seçime endeksli bir şekilde 2023 Haziran ayını işaret etmesi de tartışılan bir başka nokta. Ekonomist Oğuz Demir, tek haneli enflasyonun Haziran 2023 gibi çok ileri bir tarihe ötelenmesini şöyle eleştiriyor: “Bu maalesef şöyle bir şey; biz enflasyonu bile seçim için indirmeyi hayal ediyoruz. Neden Haziran 2023? Neden meselâ Ocak değil, önümüzdeki 6-7 ay değil? Çünkü Haziran’da seçim olacağı bekleniyor teknik olarak.”

Ekonomi Servisi

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