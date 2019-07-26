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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Temel ihtiyaçlar bir yılda 1176 lira arttı

26 Temmuz 2019, Cuma 12:37
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 760 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise 2 bin 565 lira oldu.​

Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 75 lira.

Yoksulluk sınırı 6 bin 760 liraya yükselirken, bekar ve çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' 2 bin 565 lira olarak belirlendi.

Türk-İş, "Milyonlarca çalışanın geçim ücreti haline dönüşen asgari ücret (2 bin 20 lira) bugün değil bir ailenin, tek bir işçinin dahi geçimini sağlamaya yetecek düzeyde değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş araştırmasının Temmuz 2019 ayı sonucuna göre:

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.075.24 lira.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.760.73 lira.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 2.564.52 lira.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Türk-İş’in diğer bulguları şöyle sıralandı:

Mutfak harcamasındaki rahatlamayı yine sebze-meyve fiyatlarındaki gerileme sağladı. Havaların ısınması ve tarla ürünlerinin pazarda yaygınlaşması gibi mevsim şartları nedeniyle hanehalkının günlük tüketiminde önemli payı bulunan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.63 lira olarak hesaplandı. Geçen ay 6 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5.82 liraya, 7.73 lira olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.58 liraya geriledi.

Hesaplamada 12 sebze ve 14 meyve olmak üzere toplam 26 ürün dikkate alındı. Son dönemde sıklıkla tartışılan kuru soğan ve patates fiyatı pek değişmedi. Bamya, karnabahar, börülce gibi fiyatı -nispeten yüksek- sebzeler hesaplama dışında bırakıldı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bulgur ve un fiyatı bazı marketlerde indirim nedeniyle gerilerken ekmek, makarna, irmik ve pirinç fiyatı aynı kaldı.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, margarin ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatı ise bu ay arttı. Zeytin fiyatı -yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak- artış gösterdi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden ceviz fiyatı geriledi, diğerlerinin fiyatı değişmedi. Baharat (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı yine aynı kaldı. Geçtiğimiz ay sonunda çay ve şekere yapılan zam bu ay piyasaya yansıdı ve fiyatlar arttı. Bal ve pekmez ile tuz fiyatı değişmedi ve fakat reçel fiyatı yükseldi. Salça fiyatı bazı marketlerde geriledi. Ihlamur fiyatı değişmedi.

'YAŞAM MALİYETİ BİR YILDA 1176 LİRA ARTTI'​

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğü dönemde konfederasyonumuz bekar bir işçi için aylık yaşam maliyetini net 2 bin 393 lira olarak hesaplamış, fakat geçerli olan net asgari ücret 372 lira daha düşük tutarda karara bağlanmıştı. Milyonlarca çalışanın geçim ücreti haline dönüşen asgari ücret bugün değil bir ailenin, tek bir işçinin bile geçimini sağlamaya yetecek düzeyde değildir. Yeni asgari ücretin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılması gereken harcama tutarı her ay artmakta ve yapılan zamların etkisiyle aile bütçesine ek yükler gelmektedir. Yılbaşında bekar bir işçinin asgari ücreti aylık net 417 lira artarak 2 bin 20 lira olmuş, aradan henüz yedi ay geçmesine karşın bu işçinin yaşam maliyeti ile mevcut asgari ücret arasındaki fark 543 liraya ulaştı. Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 134 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 364 lira arttı. Ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise son 6 ayda 437 lira, son bir yılda 1176 lira arttı.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, mutfak, gelir, vatandaş, geçim
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