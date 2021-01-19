Temsilci atamayana reklam yasak

TÜRKİYE’YE RESMÎ TEMSİLCİ ATAMAYAN YURT DIŞI KAYNAKLI SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ ARTIK TÜRKİYE’DEN REKLÂM ALAMAYACAK.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmî temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye’den reklâm alamayacağını bildirdi. Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’üncü aşaması olan reklam yasağının, Resmî Gazete’de yayımlandığını belirterek, “7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmî temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri,artık ülkemizden reklâm alamayacak.” ifadelerini kullandı. Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayan Sayan, ayrıca reklâm veren şirketlere de ceza kesileceğini bildirdi. AA

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