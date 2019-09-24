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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Thomas Cook'un iflasının ardından Muğla'da hareketlilik

24 Eylül 2019, Salı 12:59
Thomas Cook'un iflasının ardından, İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için görevlendirilen 12 uçak Muğla'ya geldi. Yaklaşık bin turist kentten ayrılırken, sabah saatlerine kadar 3 bin kişinin İngiltere'ye gideceği bildirildi.

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178 yıllık Thomas Cook iflas etti

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürmek üzere havalandı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'daki Gatwick Havalimanı'na götürecek 471 koltuk kapasiteli Airbus A380, 23.00 sıralarında havalimanına iniş yaptı.

Yakıt ikmalinin ardından havalimanında bekleyen 222 yolcu otobüslerle uçağa taşındı.

Uçak yolcularını alarak 01.30 sıralarında havalimanından ayrıldı.

Dalaman Havalimanı'na ilk kez gelen A380 tipi yolcu uçağı havalimanı çalışanları tarafından da ilgiyle izlendi.

Uçağın İngiliz yolcuları almak için tekrar Dalaman'a geleceği öğrenildi.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının Türkiye'ye gelerek bölgede tatilini geçiren turistler açısından üzücü olduğunu ifade etti.

Ayaz, dünyada tur operasyonlarına yönelik ilkleri gerçekleştirmiş örnek bir şirket olan Thomas Cook’un her geçen gün artan maliyetlerin, değişken ekonomik şartlara daha fazla dayanamayarak sektöre veda ettiğini dile getirdi.

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yolcularının tatil sonrası ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini ve konuya İngiltere hükümetinin ciddi anlamda hassasiyet gösterdiğini belirten Ayaz, "Dalaman Havalimanı işletmecisi olarak tatil sonrası yolcuların sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeleri için İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere Sivil Havacılık Kurumu ve İngiltere Büyükelçiliği yetkililerine destek vererek süreci yönetiyoruz." dedi.

YDA Dalaman Havalimanı'nda tüm paydaşlarıyla yolcuların tatil sonrası mağdur olmalarının önüne geçmek adına seferber olduklarını vurgulayan Ayaz, kente ziyarete gelen tatilcilerin bölgeye ilgisinin devam ettiğini, her olumsuz fırsatı değerlendirmeyi amaç edinerek ülkemiz turizmine zarar vermeye çalışanlar ile her daim mücadele edeceklerini söyledi.

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

Bodrum'da tatil yapan turistler de ülkelerine dönüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra'ya götürüldü.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. 

Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Londra Gatwick Havalimanı'na gidecek charter havayolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.

İlçede gün içinde uçuşların devam edeceği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

AA

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