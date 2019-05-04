THY'nin 2019 hedefi 90 milyon yolcu

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, "THY'ye baktığımızda 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu." dedi.

İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle "İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli" düzenlendi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, THY'nin şu anda 124 ülkeye ve 311 nokta uçtuğunu kaydederek, hem yolcu hem de kargo açısından dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını söyledi.

Çay, THY'nin ülke ekonomisine katkısından bahsederek, en fazla hizmet ihracatı sağlayan bir havayolu şirketi olduklarını, ciddi bir insan kaynaklarının bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını, bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkmasının beklendiğini ifade eden Çay, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu." diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı THY'nin rekabet gücünü artıracak"

Çay, İstanbul Havalimanı'nın hub olma kabiliyetinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek böyle bir tesisin varlığının sektör açısından çok önemli olduğunu söyledi.

THY'nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını artıracağını aktaran Çay, bu durumun rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.

Çay, "THY olarak her zaman, her şeyde en iyi olma hedefimiz var. Her şeyin en iyisi olma hedefine çalışırken havalimanı açısından yine aynı şekilde en iyisi olma durumundayız." dedi.