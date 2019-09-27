Ticareti arttırmanın yolu yatırımdan geçiyor

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için Türkiye’ye yeni bir plan sunmasına yönelik haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Zeytinoğlu, Türk ürünlerinin ABD pazarında çok daha fazla yer alması gerektiğini vurgularken, ticareti 100 milyar dolara çıkarmanın en önemli yollarının başında yatırımları artırmanın geldiğini belirtti. Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girdikten ve özellikle 1999 yılında aday ülke olarak ilan edildikten sonra hızla artan AB kaynaklı yatırımların AB pazarına girişte en etkili araçlardan biri olduğunu hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu, “ABD ile ticareti 100 milyar dolara ve üzerine çıkarma hedefini benimsiyor ve buna yönelik adımları destekliyoruz. Bu süreçte en önemli unsurlardan birinin yatırımları artırmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye’ye davet ediyoruz. Benzer şekilde Türkiye’den de ABD’ye yatırımların yönelmesi ABD pazarına olan erişimi artıracak ve ticareti olumlu etkileyecektir. Yatırımların artması ikili ticareti de artıracak ve beklentilerin de daha üzerine çıkaracaktır.” diye konuştu.