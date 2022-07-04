Ticari kredi faizi 37 ayın zirvesinde

Hazine, Merkez Bankası ve BDDK’nın üst üste aldığı önlemler ticari kredi faizlerini yükseltti. KMH (Kredili mevduat hesabı) ve kredi hariç TL ticari kredi faizleri yüzde 28,01 ile üç yılın zirvesine çıktı.

Haziranın ikinci haftasında TL’deki değer kaybının hız kazanmaya başlamasıyla başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Merkez Bankası ile BDDK yeni adımlar attı. Ekonomi yönetimi finansal istikrar sağlanması için TL varlıkları özendirme ve yabancı para varlıklara TL cinsi ilave karşılık ayrılmasıyla caydırmayı amaçlayan hamleler yaptı.

Ticari kredilerdeki zorunlu karşılık oranı iki katına yükseltilerek tüm kredilerde BSMV artırılarak tüketici kredilerinin vadeleri azaltıldı. Geçen hafta da TL kredi kullanımı için işletmelerin döviz varlığına sınırlama getirildi.

BDDK’nın cuma günü gelen kararı sonrası geçen haftanın ilk günü bankalar ticari kredi kullandırmaya geçici olarak ara vermişti.

Bankacılık kaynakları zaten yüzde 50 seviyelerine gelen rotatif ticari kredi faizlerinin de yükseleceğini dile getirdi. Tüm bu hamleler piyasada sıkılaştırma yaratırken kredi ve mevduat faizleri de yönünü yukarı çevirdi.