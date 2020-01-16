TİM'den 'ihracat' uyarısı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Rusya’ya yapılan domates ihracatında sorun yaşanmaması için ihracatçıları uyardı.

TİM tarafından ihracatçı birliklerine gönderilen yazıda, Rusya’nın Türkiye menşeli domates ithalatında 01.11.2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığı’nca 2019 Nisan ayına kadar 150 bin ton mertebesine yükseltildiği anımsatıldı.

Dünya gazetesinden Fikri Cinokur’un haberine göre söz konusu kotanın izlenmesinin Akdeniz İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından haftalık gönderilen rakamlar doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nca yapıldığı ifade edilen yazıda şu görüşlere yer verildi:

“29 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ihracatımızda 135 bin ton seviyelere ulaşıldığı ve söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde Rus makamlar nezdinde girişimler devam etmekte. 150 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesine tamamıyla kullanılması ihtimali bulunduğu dikkate alındında, ihracatçıların sevkiyat aşamasında sorun yaşanmamasına önem gösterileceği bildirilmektedir.”

