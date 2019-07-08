‘TL değer kaybedebilir’

Dünyanın önemli yayın kuruluşlarından New York Times, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasına ilişkin bir makale yayınladı.

Gazetenin Avrupa ekonomileri muhabiri Peter S. Goodman’ın kaleme aldığı değerlendirmede “Büyük borçları olan Türk şirketleri için daha düşük faiz teoride borç yükünü azaltmalı. Fakat düşük faiz muhtemelen TL’nin değerini düşürecek; TL üzerinden kazanç sağlayan şirketlerin dolar borcu ciddi oranda büyüyecek” ifadeleri kullanıldı. Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığı’ndan alınması dünya basınında da geniş yer buldu. New York Times’da (NYT) yayınlanan, ‘Türkiye’nin lideri Merkez Bankası Başkanı’nı kovarak büyümeyi güvenilirliğe tercih etti’ başlıklı makalede, bu kararın bankanın güvenilirliğine ‘yeni bir darbe indirdiği’ yorumu yapıldı. Makalede, Çetinkaya sonrası dönemde beklenen faiz indiriminin ise Türkiye’deki ‘zorlayıcı ekonomik krizini yoğunlaştırma tehdidi’ içerdiği söylendi.

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