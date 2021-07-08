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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

TL en düşük seviyesinde

08 Temmuz 2021, Perşembe 20:00
DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN “ŞU ANDAKİ DÖVİZ KURUNUN GELDİĞİ NOKTA 21 ŞUBAT 2001 KRİZİNE GÖRE ÇOK DAHA KÖTÜ BİR NOKTADA. SAYIN ERDOĞAN; 1 EURO 10 LİRAYI GEÇTİ” DEDİ.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Döviz kurunun geldiği nokta 21 Şubat 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada” dedi. Sinop’ta partisinin Gerze İlçe Kongresi’nde konuşan Babacan, açıklamalarda bulundu. “Çiller döneminde para pul oldu. 2001 krizinde kur fırladı gitti, gecelik faizler yüzde 7500’ü buldu. Şu andaki döviz kurunun geldiği nokta hem 5 Nisan 1994 hem de 21 Şubat 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada” diyen Babacan ayrıca “Faiz ve enflasyonda Avrupa birincisiyiz” ifadelerini kullandı. Babacan, “Sayın Erdoğan, ‘Yetkiyi verin, faizle ve enflasyonla nasıl mücadele ederim, göstereceğim’ diyordu. Hani faiz düşecekti? Bütün dünyada pandemi var. Bütün dünya pandemiden etkilenirken niçin bizim Merkez Bankası faizi Avrupa’nın en yüksek faizi? Yüzde 19, o da taban. Piyasa faizi 25, 30. ÜFE yüzde 42, enflasyon son yirmi yılın rekoru. Avrupa’nın en yüksek faizi ve enflasyonu bizde. Halkımızın hissettiği gerçekler resmî enflasyondan çok daha kötü. Ne kadar gizlemeye saklamaya da çalışsalar halkımız gerçekleri yaşıyor” şeklinde konuştu.

Euroları bozdurup harcıyorlar, elbette depoları fulleyecekler

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Eskiden arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi, şimdi iş tersine döndü depoları fulleyip sınır dışına çıkıyorlar” açıklamasına şu sözlerle cevap verdi: 

“Sayın Erdoğan; 1 euro 10 lirayı geçti. Euroları bozdurup harcıyorlar, elbette depoları fulleyecekler. Yabancıları bırakın da kendi vatandaşlarımıza bakın. Yabancıların depolarını fullemeleriyle övünmek cumhurbaşkanının tesbiti olamaz. Sevinecekse onlar sevinsin. 

Kendi vatandaşımız deposunu fulleyebiliyor mu, buzdolabını doldurabiliyor mu ona bakın”.

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