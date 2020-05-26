TL ’ye güven böyle sağlanmaz

Döviz ve altın işlemlerinde uygulanan vergi oranı 5 kat artarak binde 2’den yüzde 1’e çıkarıldı.

Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranındaki bu artışla birlikte, bundan böyle 100 dolar alacak olanlar, 1 dolar vergi ödeyecek. Prof. Dr. Yalçın Karatepe’ye göre, döviz ve altın işlemlerindeki bu artışla iktidar, yerli yatırımcının ya da tasarruf sahiplerinin döviz alımlarını mümkün olduğunca zorlaştırmak istiyor. Euronews’e konuşan Karatepe, her ne kadar bu hamle ile birlikte yurttaşların yatırımlarını Türk Lirası ile yapmaları dayatılıyor olsa da Türk lirasına olan güvenin erozyona uğradığı görüşünde. Ve bu müdahaleye rağmen, düşünüldüğü ya da beklenildiği gibi TL’ye bir dönüşün olacağını düşünmüyor Kocatepe. Çünkü, yatırımcılara göre Türk lirası cinsinden yapılan tasarruflar riskli. Sebebi ise TL’nin enflasyon ile birlikte bankalardan elde edilen faiz getirisinin negatif seviyelerde olması. Prof. Dr. Yalçın Karatepe’ye göre, bu güvenin sağlanmasının yolu Türkiye’nin ekonomik sorunlarını kabul edip, çözümlerine dair çaba göstermekten geçiyor.