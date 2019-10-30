Tofaş ve Microsoft’tan örnek proje

Tofaş, teknoloji ve dijital dönüşüm alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zekâ Programı kapsamında, yapay zekâ destekli veri analistliği eğitimi aldılar. “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı” projesi kapsamında, farklı uzmanlık alanlarında görev alan Tofaş çalışanlarına teknik yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor. Nisan ayında başlayan ve Tofaş çalışanlarına, sürdürülmekte olan yapay zekâ projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin ilk adımı, Microsoft ile ortaklaşa yürütüldü. Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı. Programda; üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi.

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