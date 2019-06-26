‘Toplu konutlarda esnaf unutulmamalı’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplu konut kampanyalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde yeni yaşam alanlarının site kültürüne dönüştüğünü ve her sitede ortalama 500- 1000 daire bulunduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Ülke genelinde hemen hemen her ilde yaşam ve ikame alanları ferdi konutlardan site kültürüne dönüşmeye başladı. Özellikle şehir dışında kurulan ve en az 3- 4 bin kişinin yaşadığı siteler modern hayatın artık vazgeçilmezidir. Üç büyük şehir başta olmak üzere birçok ilde AVM arzı fazlasıyla doyuma ulaştı. Bundan sonra bu alanlarda uzun zamandan beri savunduğumuz küçük esnaf ve sanatkârın içerisinde yer aldığı özellikle şehir merkezinin dışında kurulan toplu yapılar ve sitelerde yaşayan vatandaşlarımız birkaç parça alışveriş için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden sitelerin giriş katlarında bakkal, manav, terzi ve berber gibi esnafımıza da yer verilmeli, yeni yapılarda esnafımız unutulmamalı” dedi.

Ahmet Terzi - Ankara